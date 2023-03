Palermo, incidente alla stazione centrale: ferito un giovane motociclista

Un giovane centauro, A.T., è rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto in piazza Giulio Cesare, a Palermo, intorno alle 20. Coinvolta nel sinistro anche una Mini Cooper. I due mezzi non si sono scontrati, ma a provocare la caduta del motociclista sarebbe stata la manovra dell'auto che si è immessa nella corsia della rotonda di fronte alla Stazione centrale mentre arrivava la moto. Il giovane ha frenato ma la strada, resa viscida dalla pioggia, ha fatto sì che il suo mezzo perdesse aderenza col terreno facendolo scivolare a terra.

Sarà comunque l'infortunistica a determinare la dinamica esatta del sinistro. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Palermo con sospetta frattura alla gamba. Sul posto i vigili urbani e la squadra del soccorso stradale "Interventa" che ha messo in sicurezza la strada con cartelli di segnalazione per permettere ai vigili di effettuare i rilievi.

© Riproduzione riservata