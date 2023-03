Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo, svaligiato il Maxi Bar

Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Sono stati rubati contanti, sigarette e gratta e vinci al Maxi bar in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Maria Santissima Mediatrice. Dopo aver preso a mazzate la porta d’ingresso i ladri sono entrati e hanno portato via soldi e merce per un totale di circa 3 mila euro. Sull’episodio indaga la polizia.

A lanciare l’allarme è stato un automobilista che, passando davanti al bar intorno alle 2, ha notato la vetrina in frantumi. Sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno constatato il danneggiamento e il furto.

