Palermo, farmacia assaltata e un nuovo colpo della banda spacca vetrine

Rapina a una farmacia di via Enrico Toti, nel quartiere palermitano di Montegrappa, dove un uomo ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale vicino alla cittadella universitaria. Il malvivente ha minacciato i presenti e ha costretto un dipendente a svuotare la cassa. Il rapinatore avrebbe raggiunto un un complice che lo attendeva all’esterno a bordo di un mezzo. Indagano gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini riprese dalla videosorveglianza.

Un nuovo colpo a Palermo della banda spacca vetrine è stato messo a segno la scorsa notte in una tabaccheria di via Maggiore Toselli. Secondo quanto ricostruito, i malviventi, tre persone con il volto coperto da un cappuccio, sono arrivati davanti alla rivendita intorno all’una e mezza. Prima avrebbero rotto la serratura della saracinesca riuscendo ad aprirla. Poi hanno mandato in frantumi la vetrina. A quel punto hanno svuotato un cassetto dentro cui erano custoditi i contanti, tra i 2.000 ed i 3.000 euro, e preso uno degli espositori con Gratta e vinci per circa 7.000 euro. Quindi la fuga, probabilmente a bordo di un mezzo parcheggiato nei paraggi. Ad accorgersi del furto è stato uno dei commercianti vicini, che questa mattina ha visto vetro sul marciapiedi e la saracinesca alzata ma nessuno all’interno della tabaccheria. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

© Riproduzione riservata