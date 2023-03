Scontro auto-scooter a Palermo, 2 feriti: 21enne operato d'urgenza, è in Rianimazione

Incidente questa mattina, intorno alle 6, a Palermo, in via Salvatore Carnevale, nel quartiere Falsomiele. A scontrarsi, uno scooter Honda Sh, in sella al quale c'erano due ventunenni, e una Smart, guidata da una ragazza di 23 anni.

Ad avere la peggio, il 21enne alla guida del ciclomotore. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter si sarebbe scontrato con l’auto guidata dalla 23enne, mentre quest’ultima stava tentando una manovra per uscire dal parcheggio. L’esatta dinamica è al vaglio della polizia municipale giunta sul posto.

Sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 21enne in ospedale in codice rosso. Il giovane, nel violento scontro, avrebbe riportato lesioni al volto e alla mano, contusioni polmonari e una frattura scomposta del femore sinistro. Giunto in ospedale è stato immediatamente operato nel reparto di chirurgia e poi trasferito in Rianimazione. Ferito anche il coetaneo che viaggiava con lui nello scooter. La ragazza che guidava la Smart è rimasta illesa.

Gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la ditta Interventa si è occupata di mettere in sicurezza la strada.

