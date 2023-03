Incidente in viale Regione Siciliana a Palermo, auto incastrata nel guardrail: disagi al traffico

Incidente questa mattina in viale Regione Siciliana, a Palermo, all'altezza della rotonda di via Oreto, in direzione Trapani. Un'auto, una Toyota Yaris, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato ha sbandato e si è incastrata (in senso contrario al senso di marcia) su un guardrail.

L'autista, un uomo, è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118: non è stato necessario il ricovero in ospedale. Il traffico nella zona è stato rallentato, a causa del restringimento della carreggiata per permettere i soccorsi, per circa due ore.

Altro incidente, sempre in mattinata, tra via Ugo Bassi e via Archimede, con uno scontro tra uno scooter e un'auto: un ferito, anche qui per fortuna non grave. Indagini, per entrambi i sinistri, da parte dell'infortunistica della polizia municipale.

