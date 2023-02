Spaccano le vetrine di 4 negozi a Palermo, ladri in azione nella notte

Quattro colpi, due dei quali andati in porto, in altrettanti negozi di Palermo, dove i ladri hanno spaccato le vetrine nella notte per entrare negli esercizi commerciali. I colpi sono riusciti al centro scommesse GoldBet, in via Vincenzo Madonia, e nella rivendita di tabacchi di piazza Principe di Camporeale, dove sono stati portati via contanti. Falliti i tentativi alla tabaccheria Agrusa, tra via Mariano Stabile e via Principe di Scordia, e in quella di via Perez.

In tutti i casi, come accertato da polizia e carabinieri, grazie all’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, i ladri avrebbero utilizzato una pietra per mandare in frantumi le vetrine.

© Riproduzione riservata