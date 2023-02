Banda spacca vetrine in azione a Palermo, un furto commesso e uno tentato

Furto alla cartolibreria Multiservices in corso Tukory a Palermo. Le immagini dei sistemi di sorveglianza hanno ripreso un gruppo di giovani prendere a sassate la vetrina entrare e rubare soldi in cassa e merce tra cui zaini e materiale di cancelleria. I ladri, incappucciati e senza guanti, hanno rovistato nel negozio, utilizzando il cellulare come torcia. Poi sono fuggiti.

La stessa banda, secondo le indagini, avrebbe provato ad entrare anche nella tabaccheria Romano di via Rocco Jemma non distante dalla cartoleria. Anche in questo caso è stata usata una grossa pietra per spaccare la vetrina, provocando un danno da mille euro ma i ladri non sono riusciti a entrare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che la scorsa notte hanno presidiato la zona.

