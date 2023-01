Maltempo, temperature giù: nevica a Piano Battaglia e sui rilievi che circondano Monreale

Scendono le temperature in Sicilia e torna a nevicare a Piano Battaglia. Così come previsto, i fiocchi stanno cadendo in queste ore, così come una spruzzata di neve c'è stata anche sui rilievi che circondano Monreale.

La neve è tornata a cadere a Piano Battaglia, come documenta la webcam dell'associazione MeteoPalermo onlus ospitata dal Ristoro dello Scoiattolo di Piano Battaglia.

Temperature basse anche a San Martino delle Scale e sotto zero nelle zone di Poggio San Francesco e Giacalone, ma non ci sarebbe alcun rischio neve. Dall’Anas hanno fatto sapere che i mezzi spargisale sono pronti ad intervenire qualora dovesse nevicare anche a quote più basse, soprattutto sulla Palermo-Sciacca.

E secondo i meteorologi, in Sicilia le basse temperature verranno registrate almeno per i prossimi 10 giorni con pioggia ovunque e neve ad alta quota.

