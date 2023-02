Rapina alla farmacia di via alla Falconara, nel quartiere Baida di Palermo. In tre armati di pistola sono entrati nell’esercizio commerciale, svuotando la cassa. Hanno minacciato il titolare e anche un cliente a cui hanno portato via dei soldi che aveva in tasca. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e della farmacia.

