Movida a Palermo: hanno delle condanne, revocate le licenze ai titolari di quattro locali

La questura di Palermo ha revocato quattro autorizzazioni ad altrettanti esercizi commerciali perché i titolari hanno riportato negli anni diverse condanne, tanto da fare venire meno il requisito dell’affidabilità. I provvedimenti di revoca sono stati emessi per un negozio di somministrazione alimenti e bevande in via Oreto, per un pub nella zona dei cantieri navali, per un’attività di commercio al dettaglio alla Zisa e per un pub al Capo.

Il Comune di Palermo ha già proceduto alla notifica dei provvedimenti di revoche e all’annullamento delle autorizzazioni e delle segnalazioni certificate di inizio attività intestate a tre esercenti.

I controlli della polizia amministrativa coordinati dalla Questura di Palermo rientrano nel monitoraggio costante dei luoghi della cosiddetta movida. I provvedimenti del Comune sono, infatti, connessi ai controlli ed ai collegati sviluppi istruttori svolti dalla Questura di Palermo che ha ravvisato le condizioni per il venir meno dei presupposti di legittimità della cosiddetta Scia.

