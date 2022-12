Malamovida a Palermo, revocate altre cinque licenze

La malamovida di Palermo nella morsa del Comune. Non solo più passaggi delle forze dell’ordine suoi luoghi del divertimento notturno. Altre cinque licenze revocate a chi ha precedenti e condanne recenti: la task force messa in piedi all’assessorato alle Attività produttive continua a passare a setaccio le posizioni di imprenditori il cui nome risulta nei casellari giudiziari. Al momento, dalla banca dati ne sono state già spedite 200 ed analizzate 88. Trentaquattro sono ancora sotto valutazione e 5 invece hanno già fato scattare il provvedimento. In tutto, quindi, ad oggi le autorizzazioni a somministrare cibo e bevande (scia) interrotte sono 11.

