Movida a Palermo, chiusi tre locali dalla polizia municipale

La polizia municipale, di Palermo, nell’ambito dei controlli ispettivi nei luoghi della movida, lo scorso fine settimana, ha sanzionato tre locali, uno in via Mazzini, un altro in piazza Rivoluzione e l’ultimo in via Cavour.

Il locale in via Mazzini, all’atto del sopralluogo, era aperto al pubblico con la presenza di numerosi avventori ed esercitava illecitamente la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al tavolo, con modalità assistita e dopo l’orario consentito.

Il locale in piazza Rivoluzione, invece, occupava con numerosi arredi e attrezzature, a servizio dell’attività, una cospicua porzione della piazza e, in più, deturpava l’antico monumento del Genio di Palermo. Immediato il ripristino dello stato dei luoghi.

Nel locale in via Cavour, infine, era in corso un evento musicale, con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori. Per i tre locali sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura di 5 giorni dell’attività.

I nomi dei locali non sono stati forniti.

