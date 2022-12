Omicidio-suicidio a Villabate, lo choc di amici e parenti: "Addio, donna dall'animo buono"

Hanno tentata di salvarla, quando ormai era troppo tardi. Giovanna Bonsignore è stata uccisa dal suo compagno dopo un periodo in cui le liti erano ricorrenti ma nessuno si sarebbe mai immaginato un epilogo del genere. Gli amici della coppia, appena hanno letto un post inviato ieri sera da Salvatore Patinella, hanno allertato le forze dell'ordine ma i carabinieri giunti presso l'abitazione della donna hanno trovato entrambi morti.

Appena si è diffusa la notizia del femminicidio, amici e parenti si sono recati presso il luogo del delitto e tra i presenti c'era choc e incredulità che si sono riversati anche sui social. "Povera donna che incubi avrà passato, Che Dio l'abbia nella sua Misericordia", scrive Rosalia. E Lory aggiunge: "Tante condoglianze era una bellissima ragazza e solare io a una vita che la conoscevo". "Tanta rabbia e amarezza per l'ennesima donna uccisa da chi diceva di amarla. L'amore non è morte. È vita. Occorre un cambio di cultura radicale: estirpare la cultura maschilista, educare i bambini a esprimere le emozioni, soprattutto i maschi i quali crescono con una mentalità machista", scrive Laura.

"Svegliarsi, apprendendo una notizia tragica come questa, ti lascia senza fiato e con tanta amarezza. Il Signore ti accolga con infinita misericordia tra le sue braccia, veglia sempre sui tuoi cari e su tua figlia che hai cresciuta con amore. R.i.p dolcissima Giovanna", scrive Rita.

E c'è chi oltre alle condoglianze ha un particolare pensiero per la ragazza rimasta orfana: "Non la conoscevo ma la rabbia che sto provando e la tristezza per questa tragedia, per la figlia oltre che per la famiglia, è grande. Dai commenti letti si evince la persona di gran cuore che era! Non è giusto non avere più la vita per decisione di altri", scrive Vania. E Maria Rita aggiunge: "Mi dispiace moltissimo, ti conoscevo ed eri una donna con un animo troppo buono, percheeee dico io percheeee!! non è giusto morire x colpa di un uomo inutile. Che la tua anima possa riposare in pace".

La preghiera dei volontari

Hanno organizzato un momento di preghiera i volontari dell'associazione culturale Archè dove operava anche Giovanna Bonsignore. "Tutti noi, sconvolti e con il cuore a pezzi, questa sera ci ritroveremo in piazza della Regione alle 21 per un momento di preghiera e ricordo per la nostra cara Giovanna Bonsignore, prematuramente scomparsa. Invitiamo tutti coloro che volessero con noi dedicare, rivolgerle un pensiero, una preghiera a questa splendida donna di ritrovarsi insieme a noi. Ancora non riusciamo a credere che sia finita così. Vi aspettiamo".

