Il dramma che ha scosso Villabate: ecco dove è avvenuto l'omicidio-suicidio e il racconto dei vicini

C'è un quartiere sotto choc a Villabate, dove ieri sera si è consumato un dramma. Al primo piano di uno stabile di via Giovanna d'Arco (come si vede dal video di Marco Gullà) Salvo Patinella ha ucciso a coltellate la compagna Giovanna Bonsignore. Chi abita in quella strada ieri sera si è accorto che era successo qualcosa. L'arrivo dei carabinieri, dei vigili del fuoco. Poi qualcuno ha letto il post con cui Patinella chiedeva scusa per il gesto, e allora la terribile ipotesi in pochi minuti ha fatto il giro delle chat, come racconta uno dei residenti in questo video.

Secondo quanto raccontano alcuni conoscenti, Giovanna Bonsignore e Salvatore Patinella si erano lasciati, ma l'uomo non aveva accettato la separazione. Alcuni amici hanno letto quelle atroci parole su Facebook e hanno chiamato i carabinieri che hanno trovato i due corpi senza vita.

Non risultano denunce per maltrattamenti o interventi dei carabinieri. I militari della compagnia di Misilmeri hanno sequestrato la casa per eseguire i rilievi e il coltello utilizzato da Patinella.

