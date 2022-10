Con il Giornale di Sicilia gli studenti diventano cronisti: al via GDScuola

Meno uno al ritorno di GDScuola. Domani, giovedì 20 ottobre, in edicola con il Giornale di Sicilia, il primo inserto di quattro pagine interamente realizzato dai ragazzi degli istituti siciliani. Tanto entusiasmo tra gli studenti e le studentesse, che hanno lavorato durante questa settimana raccontando esperienze e attività svolte all’interno della scuola e affrontando temi di interesse e attualità. I primi ad indossare le vesti di cronisti sono i ragazzi degli istituti comprensivi Sperone-Pertini e Giuliana Saladino di Palermo, Pertini di Trapani e del liceo linguistico e scientifico Leonardo di Agrigento.

«Tante ragioni ci hanno spinto ad aderire al progetto – spiega il preside della Saladino, Giusto Catania -. La prima è la possibilità che il Giornale di Sicilia ci offre di creare quel rapporto a cui lavoriamo da tanto tempo, tra la scuola e il mondo. Non vogliamo essere solo la scuola del quartiere Cep ma guardare oltre. L’altra ragione è legata al giornale come strumento didattico. Crediamo nel fatto che l’attenzione critica all’informazione sia importante. Dobbiamo insegnare ai nostri alunni ad utilizzare bene le fonti di informazione per riuscire ad analizzare in maniera critica il mondo. I nostri ragazzi oggi si formano attraverso i social con informazioni poco attendibili. Noi li guidiamo e li orientiamo invece verso una corretta informazione».

Tra le prime scuole ad aderire al progetto anche l’istituto comprensivo Sperone-Pertini di Palermo. «Il Giornale di Sicilia fa parte della storia culturale della città e della nostra regione – commenta la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo -. I ragazzi attraverso la stesura degli articoli e la raccolta del materiale possono fare una presentazione di se stessi. Questo progetto inoltre permette ai nostri alunni di avere momenti di riflessione sui loro percorsi. Oltre che di formazione, il giornale diventa pertanto anche uno strumento di consapevolezza».

È anche l’obiettivo del liceo Leonardo di Agrigento: «GDScuola ci permette di avvicinare i ragazzi alla lettura del quotidiano – spiega l’insegnante Paola Alagna che seguirà gli studenti nel progetto -. Abbiamo optato per il giornale digitale, così potremo utilizzare gli strumenti che abbiamo in classe e veicolare i contenuti. I ragazzi non solo fruiranno dell’informazione ma saranno i protagonisti».

Nel primo numero di GDScuola anche gli alunni della Pertini di Trapani. «La lettura del quotidiano sposa esattamente le strategie della nostra offerta formativa – dice la dirigente Maria Laura Lombardo -. Siamo felici di aver aderito al progetto perché un docente potrà guidare in classe gli studenti in un percorso di crescita che li porterà a sapere formulare le loro opinioni in maniera critica».

Per info e adesioni: scuola@gds.it e 091/6627409

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE