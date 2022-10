Palermo, rissa durante una serata non autorizzata: il Tayta chiuso per 30 giorni

Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha sospeso per trenta giorni la licenza del lido Tayta, in via Messina Marine. Il provvedimento adottato è stato deciso dopo una rissa scoppiata nella notte tra l’8 e il 9 agosto del 2022 che ha visto coinvolti alcuni clienti poi medicati da personale sanitario del 118. Gli agenti di polizia della divisione amministrativa della questura hanno accertato che nel locale era in corso una serata danzante non autorizzata. Il titolare sarebbe stato segnalato alla procura per aver organizzato serate senza l’agibilità di pubblico spettacolo e della licenza del questore. Da qui la decisione della chiusura scattata dal 14 ottobre.

