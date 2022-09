Palermo, la legionella resta in hotel: Politeama ancora chiuso

Nelle tubature dell’hotel Politeama si annida ancora la legionella: la struttura ricettiva dovrà rimanere chiusa fino a quando la bonifica non eliminerà del tutto il batterio, che si sta dimostrando molto resistente ai trattamenti per la sanificazione.

Dall’Asp fanno sapere che «le analisi dei campionamenti si sono concluse: l'esito verrà notificato agli interessati e alle autorità competenti», ma i test effettuati in laboratorio avrebbero confermato la presenza di valori oltre la soglia, che impedirebbero la ripresa dell’attività alberghiera. Sarebbero queste le indicazioni, formulate dagli operatori dell’azienda sanitaria, inviate agli uffici comunali coinvolti nella gestione del caso, di cui aveva parlato in anteprima il Giornale di Sicilia: dovrebbe essere emessa una nuova ordinanza - la prima era stata firmata dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore all’Igiene, Rosi Pennino - a tutela della salute pubblica, per prorogare lo stop, in attesa che la legionella venga completamente debellata.

Un ampio servizio nell'edizione di Palermo in edicola oggi con il Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE