Ora è allerta Legionella a Palermo, caso sospetto al Cervello

È allerta nei pronto soccorso dopo che l’hotel Politeama e un palazzo di via Principe di Belmonte sono stati chiusi per la presenza della Legionella. La situazione è sotto controllo ma all’interno delle strutture di emergenza si è alzato il livello d’attenzione anche perché non è facile distinguere i sintomi provocati dal batterio da quelli di altri malattie come il Covid. All’ospedale Cervello c’è un caso sospetto ma sono in corso gli accertamenti per verificare se possa trattarsi o meno di Legionella: l’uomo, un palermitano, non è assolutamente collegato ai contagi che sono stati registrati nei giorni scorsi.

La sua esposizione al microrganismo potrebbe essere avvenuta a casa attraverso un vecchio impianto di climatizzazione che non è stato adeguatamente pulito ma saranno gli esami, che dovrebbero arrivare al più presto, a stabilire se la polmonite di cui è affetto è diretta conseguenza di una legionellosi o se, invece, sia stata causata da qualche altro fattore.

