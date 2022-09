Casi di legionella in hotel e piscine in centro, a Palermo monta la paura

È allarme legionella in centro: dopo il focolaio all’hotel Politeama - costretto ieri a chiudere i battenti e a trasferire i clienti in altre strutture ricettive - il batterio che provoca una grave forma di polmonite, è stato scoperto pure in un edificio di via Principe di Belmonte che è stato sgomberato per evitare che l’infezione possa diffondersi velocemente. Altri casi sono stati segnalati in alcuni quartieri della città, in particolare all’interno di palazzi che possiedono una vecchia autoclave o sono collegati alla rete con tubature da cambiare. Il livello d’allerta si è comunque alzato: l’Asp sta controllando attentamente la situazione mentre l’Amap, l’azienda che si occupa della distribuzione idrica, ha tenuto a precisare che «non è direttamente coinvolta nella gestione di questi casi, che riguardano esclusivamente impianti privati a valle dei contatori e per i quali per altro non ha ricevuto ad ora nessuna segnalazione».

Un ampio servizio sul giornale di Sicilia oggi in edicola.

