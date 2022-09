Palermo, tangenti al cimitero dei Rotoli: chieste tre condanne e tre assoluzioni

Il pubblico ministero Francesca Mazzocco, della Procura di Palermo, ha chiesto al Gup Lirio Conti la condanna di tre imputati coinvolti nel processo - in corso col rito abbreviato - per il presunto giro di tangenti al cimitero dei Rotoli di Palermo. Nel camposanto palermitano, al centro di uno scandalo nazionale per la presenza di 1200 bare in attesa di sepoltura, secondo l’accusa sarebbero state pagate mazzette per accelerare le tumulazioni, aggirando così le lunghissime liste per avere una degna sepoltura. La Procura ha chiesto 5 anni e 6 mesi per Cosimo De Roberto, ex direttore della struttura, che si trova tra i quartieri dell’Arenella e di Vergine Maria, 4 anni per l’impresario funebre Nunzio Trinca e 2 per Rosolino Lo Cicero, fioraio, figlio di uno dei componenti del clan dell’Arenella.

Il sostituto titolare dell’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, ha chiesto pure tre assoluzioni: riguardano un impiegato comunale che lavorava ai Rotoli, Rodolfo Zanardi, il seppellitore Andrea Senapa e il titolare dell’agenzia funebre San Michele, Natale Roberto Catalano. Secondo i carabinieri, che condussero l’indagine, furono pagate piccole tangenti, da 800 euro l’una, per smuovere le acque e consentire la sepoltura, sottraendo così i congiunti morti a quel disordinato deposito di bare accatastate nei depositi, negli uffici, sotto tendoni di fortuna, in gazebo improvvisati, esposti al sole e alla pioggia, in uno stato di decomposizione che provoca odori nauseabondi. Una situazione che si era creata con l’amministrazione guidata da Leoluca Orlando e che, a due mesi e mezzo dall’insediamento del suo successore, Roberto Lagalla, non è stata ancora risolta: solo annunci di iniziative che non sono partite. De Roberto, difeso dagli avvocati Alessandro Campo e Giacomo Armetta, ha sempre respinto le accuse, fra le quali c'è anche il peculato: avrebbe infatti utilizzato un furgone del Comune, in servizio ai Rotoli, per il trasloco della figlia.

