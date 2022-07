Marco, morto alla guida a 17 anni, e quel precedente di maggio che scuote Corleone

Il terribile incidente in cui ieri sera è rimasto ucciso Marco Puccio, 17 anni di Corleone, in un incidente con un'auto di cui era alla guida, ricorda drammaticamente quello in cui nel maggio scorso morì Rosario Leto ,16 anni, che di nascosto prese le chiavi della macchina dei genitori per un giro notturno finito in tragedia.

Due storie parallele, due incidenti simili, avvenuti entrambi a Corleone, a pochi mesi di distanza, e che scuotono Corleone, che adesso piange un’altra giovane vittima della strada, un ragazzino che non doveva essere lì e alla guida di un auto.

Secondo la ricostruzione Marco Puccio si era messo alla guida di una Panda 4x4 con la quale si è ribaltato, inutili i soccorsi di vigili del fuoco e 118: per il ragazzo non c'era più nulla da fare.

Rosario Leto, morì il 15 maggio a 16 anni insieme alla fidanzatina 18enne, Giulia Sorrentino. Altri due giovani, di 19 e 17 anni, rimasero feriti. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato proprio Rosario, il più giovane del gruppo. A raccontarlo uno dei ragazzi sopravvissuti. Il testimone raccontò che la comitiva era partita da Corleone per raggiungere un pub a Bisacquino e trascorrere lì la serata. In auto erano in quattro. All’andata a guidare la Fiat Punto era il giovane maggiorenne. Il padre del ragazzo morto gli avrebbe consegnato le chiavi dell’auto.

Al ritorno verso Corleone, Rosario Leto, avrebbe chiesto di guidare. Altre volte era successo. Nella vettura al lato guida c'era Rosario, a fianco uno dei due giovani rimasti feriti. Giulia Sorrentino, l’altra vittima dell’incidente di appena 18 anni, si trovava sul sedile posteriore dietro a Rosario.

Nell’impatto morirono sul colpo i due giovani che si trovavano dal lato guida.

