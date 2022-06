Ressa e polemiche per i biglietti di Palermo-Padova, controlli della guardia di finanza

Guardia di finanza alla biglietteria dello stadio Renzo Barbera. I controlli sono legati alla ressa che si è verificata ieri, a partire dalle 13, in occasione della vendita dei biglietti per la finale playoff di Serie C fra Palermo e Padova, in programma domenica 12 giugno alle 21.15.

Ieri (8 giugno) è partita la vendita dei tagliandi e fin da subito sono stati riscontrati alcuni disservizi per tutti coloro che hanno provato a riservare un posto.

I 29 mila ticket messi a disposizione dalla società sono andati esauriti nel giro di poco meno di due ore: una tempistica record che però ha lasciato dietro di sé le lamentele da parte dei tantissimi tifosi che non sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto.

Palermo-Padova, attesa di notte per i biglietti: ticket esauriti in meno di due ore. Tensione ai botteghini

In particolare, la situazione si è aggravata quando, dopo pochi minuti dall’annunciato sold out, hanno cominciato a circolare tantissimi annunci di vendita dei biglietti a prezzi, nemmeno a dirlo, più che triplicati: una situazione che ha fatto imbestialire ancor di più i tifosi, che hanno lamentato la creazione di più liste d’attesa che potrebbero avere avvantaggiato qualcuno.

