Cefalù piange Roberta Macajone e si stringe alla famiglia: "Ti porteremo nel cuore"

Cefalù piange Roberta Macajone e si stringe intorno alla famiglia. La morte della 39enne, coinvolta ieri pomeriggio in un incidente stradale mentre si trovava in scooter con il figlio di 7 anni, ha colpito nel cuore la comunità della cittadina.

Roberta lavorava in un supermercato a Cefalù ed era stato sposata da dieci anni con Vincenzo Filì, un agente immobiliare conosciuto in paese. La notizia giunta ieri pomeriggio è stata come un fulmine a ciel sereno.

Alle 19, appena due ore dopo l'incidente, erano previsti i comizi elettorali in piazza Duomo con i candidati sindaco. La manifestazione è stata annullata: Roberta la conoscevano tutti. In segno di lutto è stata sospesa, anche per tutta la giornata di oggi, la campagna elettorale che si trova alle ultime battute, visto che si voterà il prossimo 12 giugno per il nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale.

Decine i messaggi di amici e conoscenti che vengono pubblicati in queste ore sui social network per ricordare la vittima dell'incidente, in cui il figlio piccolo è rimasto miracolosamente illeso. "Non dimenticherò mai la nostra ultima chiacchierata e la tua immensa dolcezza nel confidarmi un tuo grande desiderio", scrive Mariella su Facebook. Ileana la ricorda così: "Arrivederci meravigliosa Roberta. Porterò sempre nel mio cuore il tuo sorriso e l‘impegno che mettevi in tutto quello che facevi". Le frasi sono quelle di una comunità sconvolta: "Leggo e rileggo le tante dediche di chi ti ha conosciuto e pure non ci credo - scrive Ivana -. Non ci voglio credere! Conserverò di te il ricordo di una ragazza gioiosa, in gamba e brillante, con la quale era bello stare in compagnia". E Arianna: "Di fronte a tanta tristezza non trovo le parole per dedicarti un pensiero. Ti porterò nel cuore, solare e allegra come poche".

