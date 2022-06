Scontro tra due auto alle porte di Mezzojuso: un morto e un ferito, traffico bloccato

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 121 «Catanese“ all’altezza di Mezzojuso, in provincia di Palermo. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente un furgone Fiat Iveco e una Fiat 600. La vittima, 66 anni, e il ferito viaggiavano a bordo della vettura. Sulla statale si registrano rallentamenti con code, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 221,300. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico, gli accertamenti della dinamica e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Il traffico viene deviato su una strada parallela e regolato a senso unico alternato.

© Riproduzione riservata