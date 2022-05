«Un grande cuore volato in cielo presto», il ricordo di Loretta: travolta e uccisa a Palermo

Amava i fiori, amava viaggiare, amava la vita. Loretta Russo, 60 anni, la donna morta ieri investita nell'incidente stradale avvenuto in via Titone, a Palermo, nella zona di corso Calatafimi, era una delle persone "più gentili, solari e piene di vita che abbia mai conosciuto", dice di lei un'amica.

Basta guarda la sua bacheca Facebook, poi, per rendersi conto di quanto fosse vitale e voluta bene. Lavorava all'Inail, era uscita da poco e stava tornando a casa. Ad ucciderla una carambola maledetta.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.

Pare che la giovane automobilista, alla guida di una Seat Ibiza, si sia schiantata contro un’altra vettura e nell'urto è rimasta coinvolta la vittima che era a piedi. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone. La ragazza alla guida della Seat è ora indagata per omicidio stradale.

“Che dispiacere - scrive un'amica su Facebook -. Una persona speciale, cercava di essere sempre di aiuto, per andare incontro alle persone in difficoltà talvolta faceva più del dovuto…. Io sono una di quelle persone…. Non posso crederci, un grande cuore è volato in cielo troppo presto… Ciao Loretta, grazie di tutto".

