Palermo, incidente in viale Regione e traffico in tilt: un ferito al Cervello

Caos in viale Regione Siciliana nel pomeriggio di oggi, per un incidente con un ferito in via Belgio, all'altezza di via dei Nebrodi, proprio vicino allo svincolo autostradale dell'A29 Palermo-Mazara, in direzione Trapani. Il conducente è stato trasportato in codice rosso, prognosi riservata, all'ospedale Cervello, ma sarebbe fuori pericolo. Il traffico nella zona è completamente andato in tilt per circa 2 ore. Indagini del personale della polizia municipale.

Altri tre incidenti nelle scorse ore. Il primo, in ordine di tempo, è avvenuto oggi pomeriggio in via Bagolino, con un ferito non grave.

Ieri pomeriggio in via Ugo La Malfa, all'altezza del civico 81, con un tamponamento che ha visto due auto coinvolte: un ferito molto lieve e traffico in tilt nella zona, con rallentamenti per circa un'ora.

Qualche ora dopo altro incidente in via Catania, all'altezza di via Cusmano, per lo scontro tra un'auto e uno scooter: ferito chi era in sella al mezzo due ruote, trasportato a Villa Sofia, in condizioni non gravi.

