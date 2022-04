Palermo, spaccata la vetrina di un'altra gioielleria: ladri all'assalto in via Mariano Stabile

Un’altra gioielleria presa d’assalto dai ladri a Palermo, nuovamente spaccata la vetrina. Nel mirino la gioielleria Corona, all’angolo fra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo. Verso le 6, i ladri hanno sfondato la vetrina del negozio, così come era avvenuto lunedì notte in un’altra gioielleria in via Serradifalco. Servendosi di una Fiat Panda, lasciata sul posto, i ladri sono scappati dopo aver fatto razzia di preziosi. È intervenuta la polizia, che sta indagando su quanto accaduto, mentre la gioielleria sta facendo l'inventario per capire a quanto ammonta il furto.

Amaro il commento del candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli. La sicurezza per Ferrandelli è «un tema imprescindibile per chiunque voglia governare Palermo. Sono fermamente convinto - aggiunge - che chi amministra abbia l’obbligo morale di garantire ai cittadini, ai commercianti e a chiunque viva le strade e i quartieri della nostra città di sentirsi al sicuro. Ai commercianti vittime degli assalti di stanotte rivolgo la mia piena solidarietà e vicinanza».

© Riproduzione riservata