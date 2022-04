Furti notturni in centro a Palermo, ladri in un bar di piazzetta Bagnasco

Tre furti in poche ore a Palermo. Tutti nella notte tra martedì 26 aprile e mercoledì 27. Oltre al colpo alla gioielleria Corona, all'angolo fra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo, con la vetrina sfondata dai ladri servendosi di una Fiat Panda, un altro colpo ha riguardato il Vintage 70 Cafè in piazzetta Bagnasco, anche in questo caso in pieno centro.

Intorno alle 2 della notte i malviventi sono entrati nel locale direttamente dalla porta d’ingresso, scassinando la saracinesca. Un colpo che, secondo il titolare, ammonta a circa 2 mila euro, più svariate bottiglie di alcolici.

"Caro ladro, mi permetto di darti del tu, visto che stanotte hai ben pensato di entrare nel mio bar e prenderti i nostri soldi", ha scritto in un post su Facebook il proprietario del Vintage 70 Cafè, Davide Cammarata nel quale manifesta tutta la sua rabbia per il danno subito. "Non preoccuparti - aggiunge -, il Vintage70Cafe apre anche oggi, con un sorriso più smagliante del solito, il sorriso di chi non si piega ne si spaventa ne, tanto meno, l'ha data mai vinta ad uno come te!".

Nell'elenco dei furti notturni c'è anche il colpo alla parrucchieria di via Alcide De Gasperi dove i ladri hanno portato via gli attrezzi da lavoro, per un danno quantificabile in circa mille euro.

