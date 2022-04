Si schianta con l'auto a Villagrazia di Carini, diciannovenne morto in un incidente

Un altro tragico incidente stradale nel Palermitano, l'ennesimo di questi ultimi giorni. E ancora un giovane coinvolto. A perdere la vita un giovane di 19 anni, sulla statale 113 di Villagrazia di Carini.

Giuseppe Scalavino era alla guida della sua auto, una Ford Ka, quando si è schiantato, sembra in maniera autonoma, mentre si stava recando a lavoro, intorno alle 7 del mattino, nel tratto di strada vicino al ristorante La Torre. Il ragazzo lavorava al panificio di famiglia. . Sul posto si sono recati i carabinieri, la polizia municipale e i sanitari del 118.

Un altro incidente questa mattina, per fortuna senza gravi conseguenze, a Carini in via Magellano, nei pressi di Villa Buffa. Due auto si sono scontrate, con un'Alfa che si è ribaltata.

Sempre in provincia, lo scorso venerdì, sull’autostrada Palermo-Catania nei pressi dello svincolo di Altavilla Milicia era morta una ragazza di 25 anni, Noemi Ficara, che viaggiava su una Toyota Yaris insieme alla cugina diciottenne O. E.

L’auto era finita contro il guardrail, cappottando più volte. Nulla da fare per la giovane che si trovava alla guida, morta sul colpo, mentre l’altra ragazza è stata trasportata dal 118, in codice rosso, all’ospedale Civico di Palermo. Entrambe abitavano a Termini Imerese. Le due ragazze tornavano da una festa ai Candelai.

