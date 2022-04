Palermo, travolto mentre attraversa la strada in via Cavour: grave un pedone di 16 anni

Travolto e ferito gravemente in via Cavour, a Palermo, un giovane di 16 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle due di notte di sabato. La dinamica è stata ricostruita grazie ad alcuni testimoni e al racconto di altri automobilisti e delle persone che si trovavano con il ragazzo ferito, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civico.

Sul posto gli uomini della polizia municipale intervenuti e chiamati immediatamente da alcuni militari della guardia di finanza che si trovavano nelle vicinanze, il pedone, infatti, è stato investito proprio di fronte alla prefettura, adiacente alla caserma della Finanza.

Il 16enne in compagnia di alcuni amici pare stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, un'auto si era fermata per far passare la comitiva ma un'altra, una Smart guidata da una donna, avrebbe sorpassato il mezzo fermo centrando in pieno il ragazzo che è stato sbalzato sull'asfalto per alcuni metri.

La giovane vittima adesso si trova nel reparto di Rianimazione del Civico, i medici che lo hanno in cura hanno diagnosticato un’emorragia cerebrale, la rottura del femore e della spalla ed uno zigomo spaccato. Inoltre una costola ha perforato il polmone facendolo collassare.

