Morte in autostrada, gli amici di Termini piangono Noemi: "Non dimenticheremo il tuo sorriso"

Termini Imerese sconvolta per la morte di Noemi Ficara, la ragazza di 24 anni morta stamattina in un incidente stradale sull'autostrada Palermo-Catania.

Secondo una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto fra le 4 e le 5 del mattino, in quel momento la A19 era praticamente deserta. L'auto guidata dalla ragazza, una Toyota Yaris, è finita sul guard rail nei pressi dello svincolo di Altavilla Milicia, ribaltandosi poi più volte. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, era già priva di vita all'arrivo dei primi soccorsi. Il mezzo è stato sequestrato, come sempre avviene nei casi di incidenti mortali, le indagini sono condotte dagli uomini della polizia stradale.

I genitori di Noemi a Termini sono i titolari di una rivendita di tabacchi e sono molto conosciuti nella cittadina alle porte di Palermo. Nell'incidente è rimasta gravemente ferita anche la cugina 18enne, che era in macchina con lei, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale civico del capoluogo.

Tanti su internet i messaggi degli amici che piangono la scomparsa di Noemi Ficara: "Svegliarmi aprire Facebook e vedere questa notizia - scrive Rosy sui social -. Ieri ti ho vista Nemu con tua mamma. Ti ho visto crescere, giocavamo insieme fuori dal tabacchino, io ero poco più grande di voi eppure non ci staccavamo mai. Ma chi doveva dirlo che ieri doveva essere l'ultima volta che ti vedevo, l'ultima volta che mi sorridevi e mi dicevi 'Ro apposto'... Sono senza parole".

"Tesoro ma cosa hai combinato - dice Francesca -, non ci posso ancora credere noi amici di una vita compagni di scuola un gruppetto sempre unito quante ne abbiamo combinate insieme tu con quel tuo sorriso d'eterna bambina abbiamo preso strade diverse. Non ti dimenticheremo".

E ancora Alessandra. "Amore mio bello. Mai e poi mai avrei voluto sapere questa orribile notizia. Come è possibile?!? Non riesco a crederci".

