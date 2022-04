Palermo, paura dei roghi a Borgo Nuovo: a fuoco un camper e due auto

Un camper e due auto sono andate in fiamme in largo Castelbuono, a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo. Le fiamme sono partite dal camper e hanno investito anche le due vetture, una Fiat Punto e una Ford Fiesta, intestate a due palermitani. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Nei giorni scorsi altre auto sono andate in fiamme in viale Piazza Armerina. Anche su questi roghi sono in corso indagini.

© Riproduzione riservata