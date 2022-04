Palermo, a fuoco un'auto e due scooter in via Santa Silvia a San Lorenzo

Auto e moto in fiamme a Palermo. Nel corso della notte sono andate a fuoco una vettura e due scooter in via Santa Silvia, a San Lorenzo. Il rogo è partito da una Dacia Duster di un palermitano di 48 anni. Le fiamme hanno danneggiato anche un Piaggio Liberty e un Beverly. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed evitato che le fiamme potessero provocare altri danni. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia di Stato.

