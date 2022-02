Tornano gli incendi notturni a Palermo: in fiamme una discarica a Borgo Nuovo

Ricominciano gli incendi notturni a Palermo e come spesso accade a prendere fuoco sono i rifiuti. Questa volta un rogo ha illuminato il buio nel quartiere Borgo Nuovo.

Le fiamme sono partite da una discarica che si trova in via Filippo Paladini, dove cumuli di immondizia si erano formati accanto ai cassonetti della spazzatura. Il fuoco ha divorato non solo i comuni rifiuti nei sacchetti della spazzatura, ma anche gli ingombranti che erano stati abbandonati lì. Fumo molto alto e denso, un odore nauseabondo, la notte per i residenti della strada e di quelle vicine è stata così scossa da un rogo che sembrerebbe doloso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere la zona in sicurezza.

Gli incendi di rifiuti sono tornati con una certa frequenza a Palermo. Nei giorni scorsi, allo Zen e in particolare in via Giarardengo sono stati bruciati rifiuti non raccolti che si erano accumulati ai piedi dei cassonetti. Un altro rogo ha riguardato il sottopasso di Borgo Ulivia, al cui interno è stata incendiata una carcassa d'auto abbandonata tra o gradini.

