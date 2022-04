Incidente all'alba in via Crispi a Palermo, auto su un camion parcheggiato: grave un giovane

Incidente all'alba in via Crispi, a Palermo. Intorno alle cinque di questa mattina un'auto è finita contro un camion parcheggiato sul lungo viale a ridosso del porto.

Ancora da accertare le cause dell'incidente, quel che è certo è che la Mercedes Classe A si è schiantata sul camion a velocità sostenuta e uno dei due giovani presenti in auto al momento dell'impatto è finito a Villa Sofia in gravi condizioni.

Lo scontro è avvenuto intorno alle cinque del mattino: la Mercede ha urtato la parte posteriore del tir fermo e poi avrebbe fatto un testa coda, finendo al centro della carreggiata.

Sul posto gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi .

