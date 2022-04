Palermo, il Centro La Torre: «Intitoliamo a Letizia Battaglia il Centro di fotografia della Zisa»

«Tra le sue numerose attività, Letizia Battaglia è stata l'anima e il fulcro portante del Centro Internazionale di Fotografia di Palermo. Ha ospitato mostre fotografiche e proiezioni video di importanti artisti nazionali ed internazionali che hanno arricchito la città. Crediamo che sia doveroso intitolare il Centro a Letizia creando anche una struttura collegiale che abbia il compito di tenere alta la produzione artistica della prestigiosa struttura che i Cantieri culturali ospitano anche in suo nome». È la sintesi della proposta avanzata dal Centro studi Pio La Torre a cui Letizia Battaglia negli anni ha donato decine di immagini per arricchire l'archivio fotografico frequentato quotidianamente da migliaia di ricercatori e studenti da tutto il mondo.

«Il Comune potrebbe così onorare la memoria di una grande donna – spiega il presidente Vito Lo Monaco - e potenziare la struttura voluta da Letizia non solo per ospitare mostre e dibattiti ma anche per animare la cultura della città attraverso laboratori e seminari dedicati ai più giovani».

