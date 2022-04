Palermo, il viale centrale dei Cantieri culturali alla Zisa sarà intitolato a Letizia Battaglia

Il viale centrale dei Cantieri culturali alla Zisa sarà intitolato a Letizia Battaglia e, poco distante, le sarà dedicato un murale vicino a quello già realizzato per ricordare Fabrizio De Andrè. Lo ha annunciato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in memoria della fotoreporter scomparsa ieri sera (13 aprile) a 87 anni.

Domani alle 11 nell'atrio di Palazzo delle Aquile è prevista la cerimonia funebre laica per Letizia, dopo il feretro con i familiari partirà per Cosenza per la cremazione. È stata lei stessa a chiederlo alle figlie Shobba e Patrizia prima di morire. La notizia della cremazione si è diffusa nella camera ardente. Accanto alla bara è stata esposta la foto della bambina con il pallone che Letizia Battaglia ha rintracciato e abbracciato dopo 38 anni. Saranno le figlie a riportare le ceneri a Palermo perché siano disperse in mare, secondo le volontà della madre.

