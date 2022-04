Mala movida a Palermo, i residenti di via La Lumia: «Siamo prigionieri del caos»

Maxi controlli ieri sera (6 aprile) da parte della polizia municipale a Palermo nella zona della movida. Un esposto presentato da un comitato cittadino dei residenti di via Isidoro La Lumia e vie limitrofe con tanto di foto e segnalazioni puntuali aveva mostrato tutto quello che accade la sera e di notte in quella zona di Palermo. Il comitato è assistito dall’avvocato Giuseppe Carbonaro. Strade prese d’assalto da giovani. Residenti imprigionati e vittime del caos che si scatena tutte le sere soprattutto nel week end. Così i residenti si sono riuniti e hanno presentato un corposo esposto al commissariato di polizia Libertà.

«Lo ripeterò fino alla fine. Per noi residenti è un problema di salute. Non riuscire a dormire la notte rappresenta un grave problema - dice Fabrizio Agnello presidente del Comitato - La questione è molto semplice che c’è un regolamento molto preciso che non viene rispettato. E in questi anni ci sono stati pochi controlli da parte della polizia municipale. Noi abbiamo incontrato tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda. Assessori comunali, commercianti, rappresentanti dell’Arpa e la polizia municipale. Non è più tollerabile che quello che abbiamo vissuto in questi anni si ripresenti adesso che si comincia ad allentare con le misure anticovid». E ieri sera e fina a tarda notte è iniziata la prima serata di verifiche ai locali su autorizzazioni, dehors esterno, suolo pubblico. Ieri gli agenti di polizia urbana si sono presentati in massa e hanno eseguito i controlli e le verifiche. Nei prossimi giorni i commercianti si presenteranno negli uffici della polizia municipale in via Ugo La Malfa per presentare le autorizzazioni per svolgere l’attività. Nei prossimi giorni i controlli proseguiranno anche nelle altre strade limitrofe.

