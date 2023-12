Lagalla sulla sicurezza: «Palermo non è il Bronx, serve più amore per la città»

«Dire che Palermo sta diventando il Bronx e che i suoi quartieri sono invivibili, credo che contenga qualche esagerazione e qualche malcelato interesse». Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla parla della sicurezza in città, dopo gli ultimi fine settimana a suon di risse, sparatorie e furti con spaccata, residenti e commercianti sono insorti, mettendo in luce una situazione che da mesi viene denunciata.

Il primo cittadino abbassa i toni e si scaglia contro l’immagine di una città che a sua detta rischia di diventare distorta: «Bisogna lavorare insieme - sottolinea -, abbiamo presentato il nuovo comandante della polizia municipale (Angelo Colucciello, ndr), stiamo lavorando per potenziare i servizi di vigilanza in città nell’ambito della programmazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Roma non si è fatta in un giorno, come ripeto sempre, e quindi bisogna dare anche il tempo e mostrare attenzione ai segnali».

Lagalla si è poi rivolto anche ai cittadini: «Servirebbe più amore per questa città - dice -, perché forse tutte le lamentele che si levano al minimo stormire di una foglia potrebbero essere autodirette verso coloro i quali, nell’indifferenza generale, lasciano gli ingombranti per strada o non stanno alle regole di conferimento, a cominciare spesso e purtroppo dalle tante attività commerciali di food».