Palermo: piazze e strade chiuse in caso di mala movida, limiti alla vendita di bevande

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, nell’ambito delle misure per il contrasto ai fenomeni di disturbo alla quiete pubblica e su richiesta della questura di Palermo, ha firmato un’ordinanza che prevede l’interruzione del transito pedonale e/o veicolare, allorchè se ne verifichino i presupposti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, per il mese di aprile, dalle ore 18 alle 4.00 nelle giornate di venerdì e sabato, nelle zone di Piazza Sant’Anna e del Mercato della Vucciria.

Via Lattarini/piazza Sant’Anna; piazza Croce dei Vespri/piazza Aragona; piazza Croce dei Vespri/vicolo Valguarnera; via Roma/via Cagliari; via Cagliari/Piazza Teatro Santa Cecilia; via Maccheronai/piazza San Domenico; discesa Caracciolo/via Roma; via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele; vicolo Mezzani/corso Vittorio Emanuele; via Argenteria/vicolo Paterna; via dei Coltellieri/vicolo della Rosa Bianca; vicolo Mezzani/via dei Frangiai.

Il sindaco ha anche disposto, dalle 20 alle 7, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, sempre nel mese di aprile, il divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare l’incolumità personale (anche dispensate dai distributori automatici), prevedendo che la somministrazione da parte del venditore avvenga in bicchieri di carta.

