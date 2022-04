Cambio del medico e del pediatra di base a Palermo, sistema on line fermo e pratiche alla paralisi

Complicato il cambio del medico di base a Palermo. Il sistema on line è fermo da circa 15 giorni e le pratiche presentate vanno a rilento, con tempi che si aggirano sui quaranta giorni.

Funzionano regolarmente invece gli sportelli degli uffici Asp di via Giacomo Cusmano dove si possono presentare le richieste anche se, spiega Luigi Galvano, segretario regionale della Fimmg, Federazione italiana medici medicina generale "si rischiano assembramenti e non è sicuro nel momento in cui i contagi Covid stanno tornando a salire".

Sulla vicenda l'Asp spiega che nel frattempo, dall’1 aprile è ripreso (dopo due anni di proroghe) il rilascio dei certificati di esenzione per il ticket che riguarda in tutta la provincia 440 mila persone e 241 mila pratiche sono già state completate. Insomma un periodo di super lavoro per l'Azienda sanitaria palermitana.

I disagi per cambiare il medico di base, però, si sono verificati spesso ultimamente. Negli ultimi 24 mesi è il terzo caso: "Abbiamo spesso sollecitato la direzione generale - dice Galvano -, il problema è la mancanza di personale e contemporaneamente molti medici stanno andando in pensione". Nei prossimi 5 anni saranno 500 i professionisti che smetteranno il camice fra nel Palermitano. Significa che sulle scrivanie dell'Asp si riverserà una montagna di mezzo milione di posizioni da cambiare, in media 100 mila all’anno.

"Se si perdono 40 giorni per ogni pratica - continua il segretario della Federazione dei medici - accadrà che ci saranno alcune prescrizioni particolari per i pazienti che non potranno essere portare avanti e tra l'altro il medico in quel periodo non verrà pagato. Inoltre non potranno essere versate le quote Enpam, con un danno per la cassa previdenziale" .

Il sindacato dei medici ha chiesto un incontro urgente alla direzione generale e una riunione sull'argomento è previsto proprio domani pomeriggio (6 aprile).

© Riproduzione riservata