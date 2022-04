Palermo, progressioni di carriera e nuovo organigramma per gli operatori dell'ospedale Civico

Rinnovo degli incarichi e rivisitazione dell'organigramma, con progressioni di carriera, per gli operatori dell’Arnas Civico. Dopo circa 8 anni, è stato firmato un accordo che disciplina e riorganizza le competenze, i nuovi coordinamenti e i nuovi incarichi professionali. Ad annunciarlo le segreterie di Fp Cgil, Uil Fpl, Nursing Up e Fials-Confals Nursing che hanno partecipato all’incontro. Per quanto riguarda le progressioni orizzontali e la maggiorazione premio individuale, si è raggiunto l’accordo all’unanimità dei presenti

In pratica da un lato, viene rivisto l'organico affidando progetti a persone con competenze specifiche e dall'altro, vengono disciplinati i nuovi incarichi di coordinamento.

"Esprimiamo massima soddisfazione e apprezziamo l’impegno della stessa Azienda - affermano rispettivamente Fortunato Corrao, Giuseppe Pizzo insieme al coordinatore rsu Pippo Piastra, Giuseppe La Barbera e Mario Di Salvo -. E’ giusto valorizzare questi lavoratori, da sempre in prima linea per l'emergenza Covid, e dare certezza alle loro famiglie. Abbiamo ottenuto l’attivazione di una nuova procedura per le progressioni orizzontali per garantire chi è rimasto escluso nel biennio precedente da questa misura, l’immissione in servizio dei beneficiari della progressione verticale e anche le altre procedure già concordate. Infine l’assegnazione di 'superpremi' secondo l’articolo 82 e con regolamento aziendale".

Per quanto riguarda gli incarichi di funzione, il Nursind, invece, si è riservato di firmare l’accordo per diversi motivi. "Abbiamo verificato con rammarico che per quanto riguarda la graduazione dei coordinatori, dopo anni di sacrificio, e visto l’alto grado di responsabilità, con questo accordo, prenderanno una cifra inferiore a quella che prendono oggi da facente funzione, circa 265,00 euro lordi al mese, ed altri ancora meno", dichiara Vincenzo Augello, segretario aziendale Nursind.

"Inoltre - continua -,abbiamo chiesto insieme ad un’altra sigla sindacale di entrare nel merito di ogni incarico (in totale di 152, 1 ogni 10 dipendenti), sia per quanto riguarda la graduazione, sia perché volevamo capire, il motivo per cui non sono stati presi in considerazione alcuni ruoli professionali (vedi Infermiere forense, esperto di farmacia galenica, 118, esperto in gestione cvc) mentre altri si anche se a nostro parere doppioni. E non avendo ricevuto risposta non ci siamo convinti, e non riusciamo ancora a capire, la premura di chiudere l’accordo al ribasso, ed il dietro front di alcuni sindacati, nell’accettare l’accordo".

© Riproduzione riservata