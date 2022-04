Palermo, lite all'Asp di via Arcoleo per l'esenzione del ticket online

Momenti di tensione nella sede decentrata dell’Asp di Palermo di via Giorgio Arcoleo. Un gruppo di palermitani si è recato presso gli uffici per il rinnovo dell’esenzione ticket. Non appena gli impiegati hanno spiegato che dovevano presentare la richiesta on line o a attraverso un Caf gli animi si sono riscaldati gli animi fra i presenti.

Sono dovuti arrivare gli agenti di polizia per riportare la calma. Dall’Asp fanno sapere che la procedura per eseguire il rinnovo dell’esenzione ticket dall’inizio del mese di aprile è stata interamente informatizzata. Ciò per trovare il giusto compresso fra il periodo di pandemia e le esigenza oltre 450.000 utenti. Per coloro i quali vi siano difficoltà ad eseguire la procedura, esiste la possibilità di rivolgersi ai Caf. Sono 450.000 gli utenti di città e provincia che da oggi, 1 aprile, saranno chiamati a rinnovare o chiedere ex novo l’esenzione ticket per reddito. Dopo che nel periodo della pandemia i certificati erano stati validati d’ufficio, i cittadini interessati dovranno adesso inoltrare richiesta all’Asp di Palermo esclusivamente su internet utilizzando lo sportello online.

