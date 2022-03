Lapidi coperte dalle erbacce al cimitero dei Rotoli, la famiglia: "Una vergogna". Le scuse del Comune

Nonno Ciccio sepolto dalle erbacce. È la denuncia di una famiglia che, andando a trovare il nonno, sepolto al cimitero dei Rotoli di Palermo, si è ritrovata a cercarlo nell'erba alta quasi due metri, tra lapidi divelte e croci di ferro buttate a terra.

“Non lo trovavamo – racconta la nuora, Loredana C. - abbiamo dovuto cercarlo in mezzo alla boscaglia. La cosa peggiore è stata calpestare gli altri defunti, molti dei quali con le lapidi divelte, le croci di ferro buttate per terra”.

Non andavano a trovare il loro caro, che riposa in una tomba situata nella parte alta del cimitero, limitrofa al forno crematoio, da un paio di mesi. La condizione dei loculi non è mai stata delle migliori, ma in passato non si era ancora arrivato a tanto: “Prima era un po' meglio – spiega Loredana – le erbacce non erano così alte”.

Tra la fitta vegetazione, prestando attenzione, si intravedono i vicini di sepoltura. Per terra anche qualche croce in metallo accompagnata da un numero identificativo. “Mio marito se ne stava conficcando una in un piede, per fortuna non si è fatto tanto male – conclude la nuora -. È una cosa vergognosa”. Dalla lapide di nonno Ciccio hanno rubato anche due portavasi, a sostenere i fiori è rimasta solo mezza bottiglia di plastica.

“Porgo le mie scuse alla famiglia e a tutte le famiglie che hanno i loro cari nel campo di inumazione – ha dichiarato l'assessore comunale ai Servizi cimiteriali, Toni Sala –. Ritengo inaccettabili le condizioni in cui versa questa parte del cimitero. Purtroppo la zona è rimasta interdetta a causa di un mancato collaudo della barriera para-caduta massi e non è previsto l'intervento della Reset. Non appena avverrà il collaudo, al più presto possibile, si provvederà al disterbo”.

