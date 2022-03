Palermo, in aeroporto anche il black-out e disagi per i voli cancellati

È mancata anche la luce stanotte all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, dove il vento ha causato il crollo di una parete in cartongesso e il fuggi fuggi generale. Lo segnala con una mail a redazioneweb@gds.it Simona Brizioli, la quale scrive anche per raccontare i problemi sui voli dovuti alle cancellazioni, in particolare fa riferimento al suo volo Ryanair per Roma.

«Ryanair - scrive - lascia a piedi più di un centinaio di passeggeri con pessima assistenza. In balia dell'ignoto, non mi è stata dato nessun cambio volo, in quanto in aeroporto non c'era nessuno con cui confrontarsi, e il sito era fuori uso. Una persona nell'app ha tentato invano di fare il cambio del volo per la mattina del 31, ma stranamente sul sito per la, stessa data era possibile acquistare il biglietto aereo a più di 250€ destinazione Roma».

Il vento devasta Palermo: crolla una palazzina al Borgo, all'aeroporto semina il panico una parete abbattuta Danni all’aeroporto per il vento Danni all’aeroporto per il vento I danni all’aeroporto Foto inviata da Federico Calandra

© Riproduzione riservata