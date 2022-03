È un attimo: all'aeroporto Falcone Borsellino crolla una grande parete in cartongesso che separa l'esterno dall'area in cui ci sono passeggeri. Scoppia il panico, come mostra questo video. Per fortuna nessun ferito, solo momenti di paura. E inevitabili disagi. Erano le 22.30 di ieri sera, 30 marzo. Il vento di scirocco ha causato danni anche in città, oltre che in aeroporto.

Il vento devasta Palermo: crolla palazzina, panico in aeroporto, autostrada bloccata. Le foto La palazzina crollata in via Ximenes, al Borgo Caos sulla Palermo-Catania, all’altezza di Villabate, con l’autostrada chiusa dopo il crollo di un albero L’albero crollato sulla carreggiata della Palermo-Catania Danni all’aeroporto per il vento Danni all’aeroporto per il vento I danni all’aeroporto Foto inviata da Federico Calandra Ramo caduto in via Albanese Albero spezzato in via Crispi

