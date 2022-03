Chiusa la Palermo-Messina tra Cefalù e Buonfornello per le condizioni meteo e un incidente

Sulla A20 Messina-Palermo è temporaneamente chiuso il tratto autostradale tra Cefalù e Buonfornello, in entrambi i sensi di marcia. Nella notte le avverse condizioni meteo e un incidente occorso ad un mezzo pesante, che ha perso il controllo volando dal viadotto Calzata, nella zona di Lascari, hanno determinato la chiusura del tratto autostradale e conseguentemente non è possibile al momento utilizzare l’entrata di Buonfornello in direzione Messina, mentre chi si muove in direzione Palermo deve osservare l’uscita obbligatoria al casello di Cefalù. Lo comunica il Consorzio autostrade siciliane.

Il Tir trasportava un carico di scarpe. L'autista è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

