Palermo, sassaiola contro un treno a Brancaccio: vetro spaccato e paura fra i passeggeri

Sassaiola su un treno in transito alla stazione di Brancaccio, a Palermo. Il bilancio è di un vetro in frantumi e tanta paura fra i passeggeri che viaggiavano a bordo degli scompartimenti.

L'incidente, l'ennesimo del genere, è accaduto intorno alle 17 e ad essere preso di mira è stato il Regionale 5363 che in quel momento si stava lentamente avvicinando alla Stazione Centrale e quindi, come di consueto, procedeva a bassa velocità sui binari del quartiere Brancaccio. Ad un certo punto chi viaggiava sul Treno Pop (quelli di ultima generazione) ha sentito un forte tonfo e ha notato il vetro spaccato.

Non è il primo episodio del genere. Un anno fa un tram della linea 1, in via Pecori Giraldi (sempre nello stesso quartiere) fu colpito da un sasso che mandò in frantumi il parabrezza del mezzo, costringendo il conducente a tornare in deposito.

Adesso le forze dell'ordine controlleranno le videocamere del sistema di sorveglianza per cercare di risalire all'identità dell'autore del gesto. Alcuni anni fa la polizia ferroviaria, dopo un'indagine, scoprì e denunciò un quindicenne che, a Bagheria, era stato sorpreso a lanciare sassi contro i treni in transito.

