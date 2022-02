Il corso di formazione e le amiche, chi era Carlotta Rosano: la 18enne morta nell'incidente alla Favorita

"Finalmente questo giorno è arrivato anche per me", scriveva su Facebook Carlotta Rosano il 17 settembre scorso, il giorno della festa per i suoi 18 anni (che aveva compiuto il 15). La data dell'ultimo compleanno che la ragazzina ha potuto festeggiare. Carlotta è morta questa mattina (27 febbraio) nel terribile incidente stradale che ha visto coinvolta l'auto su cui viaggiava come passeggera.

La Fiat 600, pare guidata da un'amica di 22 anni, anche lei rimasta ferita insieme ad altre due, è finita su uno dei muri che circondano il Parco della Favorita di Palermo, in viale del Fante a pochi minuti dalla sua casa in via Filippo Di Giovanni, una traversa di via dei Quartieri.

Da una prima ricostruzione sembra che Carlotta sia morta sul colpo, mentre le amiche rimaste ferite sono state ricoverate, in condizioni serie ma non in pericolo di vita, al trauma center dell'ospedale Villa Soffia, praticamente di fronte al luogo della tragedia.

L'utilitaria con cui è avvenuto l'incidente è stata sequestrata e il magistrato di turno, come sempre avviene in presenza di una vittima della strada, ha chiesto che su chi era alla guida venissero eseguiti gli esami per verificare l'eventuale presenza di droga o alcol nel sangue.

Carlotta da ottobre seguiva un corso all'Euroform, nella sede di Pallavicino del centro di formazione professionale. Tanti i messaggi di addio su Facebook da parte di chi conosceva la diciottenne. «Vedere questo mi ha distrutta, non me l’aspettavo proprio questa notizia, riposa in pace tesó», scrive Martina. «Non ci sono parole per descrivere tutto ciò», sono le parole di Alessandro affidate ai social.

