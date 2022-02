Palermo, 4 rapinatori armati assaltano un supermercato: bottino di migliaia di euro

Rapina al supermercato Paghi Poco in via Eugenio L’Emiro a Palermo. In quattro armati sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno minacciato i cassieri facendosi consegnare l’incasso.

Il bottino è di alcune migliaia di euro. Poi sono fuggiti via. Forse ad attenderli fuori c’era un complice a bordo di una vettura. Subito dopo il colpo i dipendenti hanno chiamato il numero di emergenza 112 e sono arrivati gli agenti di polizia che stanno conducendo le indagini per risalire agli autori. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

